LIVE Atletica, Diamond League Monaco in DIRETTA: Roberta Bruni quarta nell'asta, Mattia Furlani chiude settimo nel lungo con 7.90, male Tamberi (Di mercoledì 10 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.23 Ai 2000 scappa l'etiope Aregawi che passa in 4'54?68. 21.21 Passaggio dei 1000 dei 3000 maschili con la lepre Akbache (Francia) che passa in 2'26?30. 21.20 Nell'alto arriva il quarto errore anche per Barshim a 2.32, si scenderà dunque a 2.30. 21.19 Invariata la classifica del triplo femminile con Yulimar Rojas che ha trovato un 14.09 al quarto tentativo ed è ottava. 21.18 Arriva un altro errore per Woo a 2.32, ora Barshim. 21.16 Partono i 3000 metri maschili, terzultima gara su pista della serata, seguiranno 200 maschili e 3000 siepi femminili. 21.13 Terzo errore anche per Mutaz Essa Barshim, campione olimpico e mondiale in carica, questo "derby asiatico" nell'alto andrà dunque risolto allo spareggio. 21.12 Terzo errore per Woo a 2.32, vedremo se Barshim riuscirà ad andare a prendersi ...

