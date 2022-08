LIVE Atletica, Diamond League Monaco in DIRETTA: Roberta Bruni quarta nell’asta, Mattia Furlani chiude settimo nel lungo con 7.90, male Tamberi (Di mercoledì 10 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.56 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del meeting su OA Sport. 21.55 Si chiude dunque qui il meeting Herculis di Monaco Montecarlo, valido per la decima tappa della WANDA Diamond League 2022. 21.53 Vince Werkuha Getachew (Etiopia) in 9’06?19 davanti alla connazionale Zerfe Wondemagegn (9’06?63, record personale). Terza Elizabeth Bird (Regno Unito) in 9’07?87, record nazionale. 21.52 Ultimo giro con Coburn, Getachew, Chepkoech e Bird, leggermente staccate Wondemagegn e Wayment. 21.50 Ai 2000 Coburn davanti in 6’07?87, gruppo compatto con Getachew, Chepkoech, Bird. 21.47 Ai 1000 Nymabura passa in 3’04?01. 21.44 Partita ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.56 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del meeting su OA Sport. 21.55 Sidunque qui il meeting Herculis diMontecarlo, valido per la decima tappa della WANDA2022. 21.53 Vince Werkuha Getachew (Etiopia) in 9’06?19 davanti alla connazionale Zerfe Wondemagegn (9’06?63, record personale). Terza Elizabeth Bird (Regno Unito) in 9’07?87, record nazionale. 21.52 Ultimo giro con Coburn, Getachew, Chepkoech e Bird, leggermente staccate Wondemagegn e Wayment. 21.50 Ai 2000 Coburn davanti in 6’07?87, gruppo compatto con Getachew, Chepkoech, Bird. 21.47 Ai 1000 Nymabura passa in 3’04?01. 21.44 Partita ...

