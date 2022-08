L’Italia è la destinazione più sognata dai viaggiatori Lgbtq+ ma per accoglienza svettano Spagna e Germania (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il 10 agosto è la Giornata mondiale del turismo Lgbt+, un’occasione per scoprire le nuove tendenze ma anche per sensibilizzare la comunità internazionale sull’importanza socioculturale del turismo arcobaleno e del suo potenziale impatto sul mercato dell’occupazione. “Inclusività, crescita e futuro del turismo. Strumento accessibile a tutti” è il tema scelto quest’anno dagli organizzatori, ovvero la Camera di Commercio Lgbtq+ Argentina (Ccglar) a livello mondiale e per il nostro Paese Gay.it e Gay Friendly Italy. Un tema che si aggancia alla risposta data recentemente dall’Organizzazione Mondiale del Turismo alla crisi socio-economica attuale, mettendo in evidenza quelli che sono i valori temporanei dell’industria turistica. Il 10 agosto è la Giornata Mondiale del turismo Lgbtq+Il turismo Lgbtq+ ha un indotto di 500 miliardi di dollari ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il 10 agosto è la Giornata mondiale del turismo Lgbt+, un’occasione per scoprire le nuove tendenze ma anche per sensibilizzare la comunità internazionale sull’importanza socioculturale del turismo arcobaleno e del suo potenziale impatto sul mercato dell’occupazione. “Inclusività, crescita e futuro del turismo. Strumento accessibile a tutti” è il tema scelto quest’anno dagli organizzatori, ovvero la Camera di CommercioArgentina (Ccglar) a livello mondiale e per il nostro Paese Gay.it e Gay Friendly Italy. Un tema che si aggancia alla risposta data recentemente dall’Organizzazione Mondiale del Turismo alla crisi socio-economica attuale, mettendo in evidenza quelli che sono i valori temporanei dell’industria turistica. Il 10 agosto è la Giornata Mondiale del turismoIl turismoha un indotto di 500 miliardi di dollari ...

