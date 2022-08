L' infettivologo Bassetti | Pronto a fare il ministro

(Di mercoledì 10 agosto 2022) AGI - "Da uomo dello Stato, lavoro per un'università pubblica e un ospedale pubblico, conoscendo un po' il sistema e avendo delle idee sarei onorato se qualcuno mi offrisse il ruolo di". Lo dice all'AGI l'Matteo, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, in relazione a una possibile nomina dadella Salute nel prossimo governo. "Sarei ovviamente contento di dare una mano al mio Paese come tecnico, ma sono talmente innamorato del mio lavoro che, se non dovesse capitare, non mi straccerò le vesti: sono già felice nel mio reparto a curare i malati", spiega l'. "Un lavoro che ho fatto sempre, negli anni, e che con dedizione insieme ai miei colleghi ho portato avanti anche negli ultimi due anni e mezzo ...

E invece secondo un retroscena giornalistico l'sarebbe pronto eccome a scendere in campo.è stato messo dal Corriere della Sera in una risma di personalità che sarebbero ...In vista delle elezioni politiche del 25 settembre, e a ridosso della presentazione delle liste e dei programmi elettorali, il nome di Matteoe virologo all'ospedale San Martino di Genova, sarebbe sulla bocca di Fratelli d'Italia e Italia Viva. Il partito di punta del centrodestra e i renziani sarebbero allettati ...Il direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova è corteggiato dal centrodetsra per una candidatura: "Lavoro per un'università pubblica e un ospedale pubblico, conosce ...Matteo Bassetti si non nasconde. Il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova lo sta... L'articolo Bassetti pronto per il ministero della Salute: “Sono dispon ...