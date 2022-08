“Liliana Resinovich si è suicidata” | la perizia della Procura

Leggi su chihaucciso

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Novità importanti a sette mesi dal ritrovamento del corpo di: la 63enne di Trieste scomparsa il 14 dicembre scorso e rinvenuta cadavere all’inizio di gennaio, si sarebbe. E’ quanto emerso dalladisposta dallaed eseguita da Fulvio Costantinides e dal radiologo Fabio Cavalli., per lasi sarebbeStando a quanto emerso dall’autopsia,sarebbe morta 2-3 giorni prima del ritrovamento del corpo, per l’asfissia causata dai due sacchetti stretti sulla testa. Al momento del ritrovamento, la donna è stata trovata con due sacchetti per alimenti intorno alla testa e stretti non troppo alla gola con un cordino. Il ...