Liliana Resinovich, la perizia dei medici legali ipotizza il suicidio per asfissia. “Non ci sono segni di violenza” (Di mercoledì 10 agosto 2022) A Trieste si chiude un “giallo”, ma se ne apre un altro. Liliana Resinovich, 63 anni, la donna che era scomparsa di casa il 14 dicembre 2021 ed era stata ritrovata morta in un boschetto il 5 gennaio successivo, si sarebbe suicidata. Questa la conclusione a cui sono giunti i medici legali, in una perizia di una cinquantina di pagine i cui contenuti sono stati anticipati dall’agenzia di stampa AdnKronos. Il fatto è che gli anatomopatologi sono convinti che il decesso sia avvenuto due-tre giorni prima del ritrovamento. Questo pone inquietanti interrogativi su che cosa abbia fatto e dove sia stata la Resinovich, la cui presenza non è stata notata in nessuna parte del capoluogo giuliano. Anzi, era uscita di casa senza cellulari, senza la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) A Trieste si chiude un “giallo”, ma se ne apre un altro., 63 anni, la donna che era scomparsa di casa il 14 dicembre 2021 ed era stata ritrovata morta in un boschetto il 5 gennaio successivo, si sarebbe suicidata. Questa la conclusione a cuigiunti i, in unadi una cinquantina di pagine i cui contenutistati anticipati dall’agenzia di stampa AdnKronos. Il fatto è che gli anatomopatologiconvinti che il decesso sia avvenuto due-tre giorni prima del ritrovamento. Questo pone inquietanti interrogativi su che cosa abbia fatto e dove sia stata la, la cui presenza non è stata notata in nessuna parte del capoluogo giuliano. Anzi, era uscita di casa senza cellulari, senza la ...

AnnaVagli : RT @fanpage: Per i consulenti della Procura Liliana Resinovich si sarebbe tolta la vita. Ma ad oltre otto mesi dalla scomparsa molteplici r… - fanpage : Per i consulenti della Procura Liliana Resinovich si sarebbe tolta la vita. Ma ad oltre otto mesi dalla scomparsa m… - Noemithestar : Liliana Resinovich, per i periti è suicidio, il marito: 'Dove s'è nascosta per 20 giorni?' - AnnaVagli : I delitti perfetti non esistono. Davvero Liliana si è suicidata? Punto per punto , spiego perché sarebbe stata nece… - RedaFree_it : ??Finalmente è arrivata la svolta tanto attesa nella morte di #LilianaResinovich. ?? ecco come è morta #news… -