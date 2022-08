Lettera di un gasivoro prima di Ferragosto | il Natale estivo

Leggi su formiche

(Di mercoledì 10 agosto 2022) In questi circa quaranta giorni giorni che ci separano dalle elezioni molte cose devono accadere per consentire alle imprese cartarie di non compromettere la propria competitività e di rimanere al servizio del Paese come un settore essenziale, come definito nel 2020 all’inizio della pandemia e dalle linee guida Ue sugli Aiuti di Stato. Storicamente l’istanza dei settori energivori è stata sempre quella di essere messi nelle stesse condizioni di competitività dei nostri concorrenti europei per quanto concerne i costi energetici. Con prezzi del gas a 200 euro/Mkwh, inevitabilmente, molte aziende potrebbero fermare le macchine per l’impossibilità di trasferire tali costi sui clienti e sull’intera filiera. Ma l’emergenza di questi giorni, straordinaria e impossibile da affrontare come imprese gasivore, è la mancanza di offerte per rinnovare i contratti del gas per il prossimo anno termico ...