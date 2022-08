Legambiente: “Oltre 200 ghiacciaia scomparsi da fine Ottocento, situazione peggiorata al di là di ogni razionale previsione” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sulle Alpi le temperature stanno crescendo a una velocità doppia rispetto alla media globale, così i ghiacciai si riducono a ritmo inimmaginabile e più di 200 sono quelli già scomparsi da fine Ottocento, lasciando il posto a detriti e rocce. Oggi più che mai c’è bisogno di monitorare cosa sta accadendo. Cosa è accaduto sulla Marmolada. A poco più di un mese dal disastro nel quale hanno perso la vita undici persone, Legambiente presenta la terza edizione della Carovana dei Ghiacciai 2022 con la quale, in collaborazione con il Comitato Glaciologico Italiano, monitorerà la drammatica regressione dei ghiacciai, causata dalla crisi climatica. Uno stravolgimento con effetti anche sulle economie locali, come ha documentato ilfattoquotidiano.it. Quest’anno si torna su molti dei ghiacciai visitati nell’edizione di due anni fa, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sulle Alpi le temperature stanno crescendo a una velocità doppia rispetto alla media globale, così i ghiacciai si riducono a ritmo inimmaginabile e più di 200 sono quelli giàda, lasciando il posto a detriti e rocce. Oggi più che mai c’è bisogno di monitorare cosa sta accadendo. Cosa è accaduto sulla Marmolada. A poco più di un mese dal disastro nel quale hanno perso la vita undici persone,presenta la terza edizione della Carovana dei Ghiacciai 2022 con la quale, in collaborazione con il Comitato Glaciologico Italiano, monitorerà la drammatica regressione dei ghiacciai, causata dalla crisi climatica. Uno stravolgimento con effetti anche sulle economie locali, come ha documentato ilfattoquotidiano.it. Quest’anno si torna su molti dei ghiacciai visitati nell’edizione di due anni fa, ...

