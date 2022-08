Le scuse del giudice per la 27 enne suicida in cella: «Io e il sistema abbiamo fallito» (Di mercoledì 10 agosto 2022) Donatella Hodo, 27 anni, si è uccisa inalando del gas nel carcere veronese di Montorio lo scorso 2 agosto. La donna aveva problemi di dipendenza. Era reclusa per alcuni furti in negozi per comprare la droga. Era in attesa che venisse predisposta per lei una misura alternativa al carcere. Il giudice di sorveglianza Vincenzo Semeraro ha scritto una lettera aperta, letta ai funerali di Hodo, nella quale si è autoaccusato e si è scusato. «È da una settimana, da quando Donatella ha attuato il suo tragico gesto, che continuo a pormi mille interrogativi. Dove ho sbagliato, in che cosa? Ogni volta che una persona detenuta in carcere si toglie la vita, significa che tutto il sistema ha fallito. Nel caso di Donatella, io ero parte del sistema visto che seguivo il suo caso da sei anni. Quindi, come il sistema, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 agosto 2022) Donatella Hodo, 27 anni, si è uccisa inalando del gas nel carcere veronese di Montorio lo scorso 2 agosto. La donna aveva problemi di dipendenza. Era reclusa per alcuni furti in negozi per comprare la droga. Era in attesa che venisse predisposta per lei una misura alternativa al carcere. Ildi sorveglianza Vincenzo Semeraro ha scritto una lettera aperta, letta ai funerali di Hodo, nella quale si è autoaccusato e si è scusato. «È da una settimana, da quando Donatella ha attuato il suo tragico gesto, che continuo a pormi mille interrogativi. Dove ho sbagliato, in che cosa? Ogni volta che una persona detenuta in carcere si toglie la vita, significa che tutto ilha. Nel caso di Donatella, io ero parte delvisto che seguivo il suo caso da sei anni. Quindi, come il, ...

