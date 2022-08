Le esercitazioni dei Marines in Arabia Saudita e la presenza strategica Usa (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non è una notizia earth-breaking, ma l’inizio dell’esercitazione “Native Fury 22” indica che l’Arabia Saudita intenda continuare la stretta cooperazione in ambito di difesa e sicurezza con gli Stati Uniti. E segna anche un perimetro di interessamento geopolitico che Washington ha all’interno del regno, con i Marines che sono arrivati ad al-Kharj, sede della Prince Sultan Base (al centro del Paese), e si sposteranno nel governatorato di Yanbu. Nella città portuale sul Mar Rosso, gli Stati Uniti progettano di implementare la propria presenza secondo un piano di doppio valore: da un lato migliorare la linea logistica dei rifornimenti per i dispiegamenti mediorientali potenziando la porzione occidentale dell’Arabia Saudita, più protetta anche dagli eventuali attacchi iraniani; dall’altro ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non è una notizia earth-breaking, ma l’inizio dell’esercitazione “Native Fury 22” indica che l’intenda continuare la stretta cooperazione in ambito di difesa e sicurezza con gli Stati Uniti. E segna anche un perimetro di interessamento geopolitico che Washington ha all’interno del regno, con iche sono arrivati ad al-Kharj, sede della Prince Sultan Base (al centro del Paese), e si sposteranno nel governatorato di Yanbu. Nella città portuale sul Mar Rosso, gli Stati Uniti progettano di implementare la propriasecondo un piano di doppio valore: da un lato migliorare la linea logistica dei rifornimenti per i dispiegamenti mediorientali potenziando la porzione occidentale dell’, più protetta anche dagli eventuali attacchi iraniani; dall’altro ...

