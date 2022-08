Le condizioni di Renzi a Calenda: «Non sono una mammoletta: prima l’accordo poi le liste. Letta? Ha fatto una frittata» (Di mercoledì 10 agosto 2022) La trattativa nel Terzo polo va avanti dice Matteo Renzi intervistato dal direttore della Stampa Massimo Giannini, ma «non abbiamo ancora chiuso con Calenda». L’appuntamento tra il leader di Italia Viva e quello di Azione è fissato per domani «e decidiamo se Sì o No». Renzi si dice «ottimista e prudente», ricordando soprattutto quali sono i presupposti necessari perché l’intesa vada in porto: «bisogna capire qual è la prospettiva: le candidature e le liste sono le cose più facili. La domanda è vogliamo fare un polo del buonsenso?». Quel che serve dice Renzi è «un accordo serio», chiarendo poi che «io non sono una mammoLetta: dico che prima viene il progetto politico poi viene la generosità ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 agosto 2022) La trattativa nel Terzo polo va avanti dice Matteointervistato dal direttore della Stampa Massimo Giannini, ma «non abbiamo ancora chiuso con». L’appuntamento tra il leader di Italia Viva e quello di Azione è fissato per domani «e decidiamo se Sì o No».si dice «ottimista e prudente», ricordando soprattutto qualii presupposti necessari perché l’intesa vada in porto: «bisogna capire qual è la prospettiva: le candidature e lele cose più facili. La domanda è vogliamo fare un polo del buonsenso?». Quel che serve diceè «un accordo serio», chiarendo poi che «io nonuna: dico cheviene il progetto politico poi viene la generosità ...

