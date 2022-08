Lazio Lo Celso, l’argentino è il nome nuovo per il centrocampo: le ultime (Di mercoledì 10 agosto 2022) La Lazio è alla ricerca di un centrocampista ma prima deve salutare Luis Alberto; l’ultima idea è Lo Celso La Lazio ha messo nel mirino Lo Celso. l’argentino sarebbe il nome nuovo per la mediana e Sarri avrebbe dato il suo consenso per portare avanti la trattativa. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, però, la situazione sarebbe strettamente legata a quella di Luis Alberto. Il Mago dovrebbe uscire per far spazio in mediana e portare nelle casse biancocelesti soldi freschi per il mercato. Lotito ha già bloccato Ilic, ma Setti ha dato un termine massimo per la chiusura, ovvero il 20 agosto. Insomma in casa Lazio il mercato è bloccato dalla possibile partenza o meno di Luis Alberto che intanto è tornato a Formello agli ordini di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Laè alla ricerca di un centrocampista ma prima deve salutare Luis Alberto; l’ultima idea è LoLaha messo nel mirino Losarebbe ilper la mediana e Sarri avrebbe dato il suo consenso per portare avanti la trattativa. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, però, la situazione sarebbe strettamente legata a quella di Luis Alberto. Il Mago dovrebbe uscire per far spazio in mediana e portare nelle casse biancocelesti soldi freschi per il mercato. Lotito ha già bloccato Ilic, ma Setti ha dato un termine massimo per la chiusura, ovvero il 20 agosto. Insomma in casail mercato è bloccato dalla possibile partenza o meno di Luis Alberto che intanto è tornato a Formello agli ordini di ...

