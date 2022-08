La7, la leghista Ceccardi confonde gli articoli della Costituzione e difende i balneari: “Nelle imprese gestite da famiglie sono nati tanti amori” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Gaffe dell’europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi, che, nel corso della trasmissione “In onda” (La7), ha confuso l’art.1 con l’art.3 della Costituzione. “Anche l’art.3 della nostra Costituzione – dichiara l’ex sindaca di Cascina – dice che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e che la sovranità appartiene al popolo. Quindi, anche la nostra Costituzione è sovranista. Ma basta, parliamo del fare. In realtà, il vero pericolo adesso è l’estrema sinistra, questa sinistra, questo Pd. Loro sono i veri estremisti da combattere in questa campagna elettorale anche dal centro. E sono felice che Calenda sia uscito dall’accordo col Pd, perché questa è una sinistra pericolosa”. Ceccardi, poi, spiega ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Gaffe dell’europarlamentareLega, Susanna, che, nel corsotrasmissione “In onda” (La7), ha confuso l’art.1 con l’art.3. “Anche l’art.3nostra– dichiara l’ex sindaca di Cascina – dice che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e che la sovranità appartiene al popolo. Quindi, anche la nostraè sovranista. Ma basta, parliamo del fare. In realtà, il vero pericolo adesso è l’estrema sinistra, questa sinistra, questo Pd. Loroi veri estremisti da combattere in questa campagna elettorale anche dal centro. Efelice che Calenda sia uscito dall’accordo col Pd, perché questa è una sinistra pericolosa”., poi, spiega ...

