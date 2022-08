La vita nel lusso della ex moglie di Putin tra Davos, Biarritz e Marbella. La donna non è nella lista delle sanzioni Ue (Di mercoledì 10 agosto 2022) La ex moglie di Vladimir Putin, Lyudmila, e suo marito Artur Otscheretny, di 20 anni più giovane, viaggerebbero nel lusso in tutta Europa evitando qualsiasi sanzione. Lo scrive il tabloid tedesco Bild, citando le ricerche dell’attivista Maria Pevchikh, collaboratrice del dissidente russo Alex Navalny. Il giornale presenta un elenco delle proprietà di lusso della coppia: appartamenti e ville milionarie a Biarritz, Davos e Marbella. Tutti i possedimenti sarebbero a nome di Otscheretny e il sospetto è che possa averli ricevuti dall’ex moglie di Putin per evitare di incorrere in potenziali sanzioni. Al momento la donna è solo sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) La exdi Vladimir, Lyudmila, e suo marito Artur Otscheretny, di 20 anni più giovane, viaggerebbero nelin tutta Europa endo qualsiasi sanzione. Lo scrive il tabloid tedesco Bild, citando le ricerche dell’attivista Maria Pevchikh, collaboratrice del dissidente russo Alex Navalny. Il giornale presenta un elencoproprietà dicoppia: appartamenti e ville milionarie a. Tutti i possedimenti sarebbero a nome di Otscheretny e il sospetto è che possa averli ricevuti dall’exdiper ere di incorrere in potenziali. Al momento laè solo sulla ...

