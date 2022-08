La Talpa | Anna Tatangelo sarà la nuova conduttrice? Ecco al posto di chi

Inews24

...racconto i segreti di Milly Carlucci e Maria De Filippi" Un'altra papabile conduttrice TV é...comunque improbabile che l'ex del cantante napoletano possa confermarsi alla conduzione de La, ......Nuovo Tv svela che in pole ci sono altri due nomi molto importanti ovvero quelli diTatangelo, ... Belen Rodriguez o Simona Ventura: una delle due potrebbe condurre LaE se i primi due nomi ... Bomba Mediaset: la conduttrice del celebre reality sarà Anna Tatangelo! Anna Tatangelo conduttrice de La Talpa nel 2023: quando inizia, dove vederla in tv, al posto di chi, Filippo Bisciglia inviato, concorrenti ...La talpa torna in TV, prodotta da Maria De Filippi: per il ruolo di conduttrice del format spuntano in lizza Belen Rodriguez, Silvia Toffanin, Paola Perego ...