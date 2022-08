La Spezia, cinghiali nel parco della Maggiolina. La città si mobilita: “Evitiamo l'abbattimento” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tante persone portano frutta e acqua agli animali mentre si discute la loro sorte. Arrestata per oltraggio e processata un'attivista che aveva aperto i cancelli Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tante persone portano frutta e acqua agli animali mentre si discute la loro sorte. Arrestata per oltraggio e processata un'attivista che aveva aperto i cancelli

