La scuola italiana rovinata dalla melassa ideologica della sinistra

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Nell’editoriale Conservatori: una difesa (elastica) dei valori (CorriereSera 31 luglio 2022), Ernesto GalliLoggia ha scritto che l’ambito dell’istruzione primaria e secondaria è stato devastato da “tre decenni di cambiamenti rovinosi, da scelte di politica scolastica quasi tutte ispirate da un vuoto progressismo educativo la cui conseguenza è che oggi metà dei quindicenni italiani non sono in grado neppure di comprendere il significato di un testo”. Eppure se si legge il programma dei conservatori Fratelli d’Italia non si trova niente “sui programmi e sull’articolazione dei percorsi scolastici che sono il cuore del problema, niente sulla questione del merito o per dirne un’altra sulla rovinosa presenza delle famiglie nelle faccende”. Governi e (soprattutto) sindacati hanno rovinato la ...