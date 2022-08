La scommessa dell'alleanza tra Renzi e Calenda riapre i giochi al centro (e oltre)

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Malgrado Aristotele, è ben possibile che tertium datur: oggi Matteoe Carlosi vedono forse per un incontro decisivo. Il leader di Italia viva vorrebbe la pratica chiusa giovedì, quando sarà alla Versiliana. Ieri c’era molto ottimismo per la nascita di quel Terzo polo pensato per offrire un’offerta politica nuova a tutti gli scontenti della coppia destra sovranista-sinistra tradizionale, un grimaldello per scardinare un bipolarismo un po’ troppo fermo agli anni Novanta, quandoerano ragazzini e soprattutto l’Italia era un’altra. I due leader non hanno fatto annunci perché c’è ancora da lavorare, non essendo nemmeno chiaro se Azione dovrà presentare le quasi 60mila firme o se ne sarà esentata (c’è un parere del Parlamento Europeo in questo senso, ma decide il Viminale) e finché la cosa non ...