La nostra battaglia a difesa dei prodotti italiani. Scrive Fiorini (Lega) (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’Europa deve sapere che le eccellenze italiane non si toccano. Questo messaggio è arrivato chiaro e forte finalmente con il ricorso presentato a Bruxelles dal governo, non più tardi di qualche giorno fa, richiesto e sollecitato costantemente dalla Lega, a tutela di uno dei prodotti tra i più conosciuti ed apprezzati del nostro Made in Italy. L’Aceto Balsamico di Modena IGP è stato, infatti, posto sotto tutela nei confronti dell’attacco sleale perpetrato da parte di uno stato membro dell’UE, come la Slovenia. L’apertura della procedura di infrazione ex art. 259 TFUE è l’ultimo atto di forza frutto di un lavoro che, come Lega, abbiamo costantemente e congiuntamente portato avanti fin dall’inizio, confrontandoci passo dopo passo sempre con il Consorzio di Tutela Aceto Balsamico di Modena che riunisce più di 50 Acetaie delle province di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’Europa deve sapere che le eccellenze italiane non si toccano. Questo messaggio è arrivato chiaro e forte finalmente con il ricorso presentato a Bruxelles dal governo, non più tardi di qualche giorno fa, richiesto e sollecitato costantemente dalla, a tutela di uno deitra i più conosciuti ed apprezzati del nostro Made in Italy. L’Aceto Balsamico di Modena IGP è stato, infatti, posto sotto tutela nei confronti dell’attacco sleale perpetrato da parte di uno stato membro dell’UE, come la Slovenia. L’apertura della procedura di infrazione ex art. 259 TFUE è l’ultimo atto di forza frutto di un lavoro che, come, abbiamo costantemente e congiuntamente portato avanti fin dall’inizio, confrontandoci passo dopo passo sempre con il Consorzio di Tutela Aceto Balsamico di Modena che riunisce più di 50 Acetaie delle province di ...

