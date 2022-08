La maturità dei pieghevoli. Samsung svela i nuovi modelli Galaxy Z (Di mercoledì 10 agosto 2022) Look ancora più ingentilito, per vestire d’eleganza l’effetto magia dello schermo che si piega, dimezzando il suo ingombro. Caratteristiche tecniche migliorate, per spegnere i dubbi d’incompiutezza, scacciare le nubi del dubbio del compromesso. Dunque, irrobustimenti dove occorre, sul fronte della batteria, della fotocamera, del processore. Innesti da top di gamma, per smartphone che non lo sono solo nei costi, ma nella sostanza. In definitiva, una prova di maturità. Da un esercizio di stile, alle ambizioni, centrate, di una consacrazione. In sintesi, al posto di un diluvio di specifiche e tecnicismi, si possono riassumere così i neonati del pianeta Galaxy Z, la serie dal display flessibile secondo Samsung. Due extraterrestri che provano a normalizzare il non più straordinario, a sdoganarlo come fenomeno di massa, a farne regola ... Leggi su panorama (Di mercoledì 10 agosto 2022) Look ancora più ingentilito, per vestire d’eleganza l’effetto magia dello schermo che si piega, dimezzando il suo ingombro. Caratteristiche tecniche migliorate, per spegnere i dubbi d’incompiutezza, scacciare le nubi del dubbio del compromesso. Dunque, irrobustimenti dove occorre, sul fronte della batteria, della fotocamera, del processore. Innesti da top di gamma, per smartphone che non lo sono solo nei costi, ma nella sostanza. In definitiva, una prova di. Da un esercizio di stile, alle ambizioni, centrate, di una consacrazione. In sintesi, al posto di un diluvio di specifiche e tecnicismi, si possono riassumere così i neonati del pianetaZ, la serie dal display flessibile secondo. Due extraterrestri che provano a normalizzare il non più straordinario, a sdoganarlo come fenomeno di massa, a farne regola ...

