La Lega apre a un candidato di Forza Italia per la presidenza siciliana (Di mercoledì 10 agosto 2022) AGI - Apertura della Lega all'ipotesi di una candidatura di Forza Italia alla presidenza della Regione siciliana. "Con il tavolo dei giorni scorsi, in Sicilia la coalizione è finalmente tornata a parlare in maniera serena, tranquilla e responsabile", premette, con soddisfazione, il segretario regionale leghista, Nino Minardo. "La volontà di stare insieme è emersa da quel tavolo, durante il quale sono state fatte alcune proposte di candidature da parte dei partiti. Anche per iniziativa della Lega sono caduti quei veti tra persone e cose che avevano bloccato tutto e si è ristabilito un ordine e una volontà di stare insieme", tiene a sottolineare, in un colloquio con AGI. "In questo contesto, la Lega ha proposto il mio nome e ne sono onorato", aggiunge Minardo. Ma il percorso del ... Leggi su agi (Di mercoledì 10 agosto 2022) AGI - Apertura dellaall'ipotesi di una candidatura dialladella Regione siciliana. "Con il tavolo dei giorni scorsi, in Sicilia la coalizione è finalmente tornata a parlare in maniera serena, tranquilla e responsabile", premette, con soddisfazione, il segretario regionale leghista, Nino Minardo. "La volontà di stare insieme è emersa da quel tavolo, durante il quale sono state fatte alcune proposte di candidature da parte dei partiti. Anche per iniziativa dellasono caduti quei veti tra persone e cose che avevano bloccato tutto e si è ristabilito un ordine e una volontà di stare insieme", tiene a sottolineare, in un colloquio con AGI. "In questo contesto, laha proposto il mio nome e ne sono onorato", aggiunge Minardo. Ma il percorso del ...

fisco24_info : La Lega apre a un candidato di Forza Italia per la presidenza siciliana : AGI - Apertura della Lega all'ipotesi di… - MassimoBenesse1 : Meloni apre alla possibilità di tecnici nel suo governo. Ovvero degli equilibrismi per non scontentare il suo elet… - giornalemolise : #Calcio, il #Comune di #Campobasso apre il bando. La Lega Pro fa slittare al 4 settembre la prima giornata -… - figliolaraf67 : RT @AlfioKrancic: Salvini: un commissario 'come Figliuolo o Bertolaso' per i migranti, ripristino dei decreti sicurezza. Il leader della Le… - CesareMontanari : #9agosto #Lega #Ultimaora #FBI perquisisce la residenza #Trump a Mar-a-Lago e apre la cassaforte. In via… -