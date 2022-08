sportli26181512 : La Juve saluta Rovella, affare ai dettagli col nuovo club: Il Monza sta per chiudere un altro colpo, in arrivo dall… - juve_grecchi : RT @GoalItalia: 'Lascia da eroe, sono contento per lui' L'allenatore dell'Eintracht saluta #Kostic ???? - ZonaBianconeri : RT @psnapoli: #RassegnaStampa: la #GDS ha aperto le sue prime pagine con il titolo 'Signora Coppia' riferito all'arrivo di #Kostic e #Depay… - psnapoli : #RassegnaStampa: la #GDS ha aperto le sue prime pagine con il titolo 'Signora Coppia' riferito all'arrivo di… - ZonaBianconeri : RT @psnapoli: #RassegnaStampa: #CDS apre con il dietrofront del #Tottenham su #Zaniolo. La #Juve da il benvenuto a #Kostic e #Depay. Il #Na… -

Calciomercato.com

, visto che Morata Napolianche Ruiz. E Zaniolo... Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : ......Kostic alla: i dettagli dell'accordo Quando la Juventus chiam però non è mai un caso. Il contratto prevede 2,7 milioni di euro a stagione per 3 anni , fino a giugno 2025. Il club che lo, ... La Juve saluta Rovella, affare ai dettagli col nuovo club Il Monza sta per chiudere un altro colpo, in arrivo dalla Juve c’è Nicolò Rovella. Trattativa ai dettagli, dovrebbe arrivare in prestito secco e l’intesa finale potrebbe essere trovata in settimana.La Juventus continua a lavorare per mettere a posto tutti i tasselli che mancano in questa fase di calciomercato. I bianconeri hanno ancora molto su cui lavorare tra centrocampo e attacco: la ricerca ...