La ho vista E | Ilary Blasi | la pesantissima testimonianza di Signorini

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Un altro tassello. E la telenovela continua. Adesso spunta un'indiscrezione bomba: Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma di Totti, sarebbe incinta. Condizionale d'obbligo visto che non ci sono conferme (e neppure smentite). La bomba viene lanciata da Il Corriere della Sera, e tutti ne parlano. Per la giovane modella-influencer sarebbe il terzo figlio in arrivo dopo gli altri due nati dalla relazione con Mario Caucci, imprenditore. Intanto, la vacanza dei due ex prosegue. Totti e la Bocchi, stando alle ultime indiscrezioni, si troverebbero a Sabaudia (dove il Pupone possiede una mega villa con ogni tipo di confort). Ma alcuni insider sostengono che la nuova coppia si sia incontrata a bordo di una lussuosa barca al largo del Circeo. La, invece, dopo una vacanza di Tanzania ha deciso di lasciare la Capitale per andare al fresco sulle Dolomiti. Lì ha ...

infoitcultura : Francesco Totti e Ilary Blasi: nuovo amore in vista per la showgirl? -

Liberoquotidiano.it

... al , è stata avvistata infatti Noemi che dopo essere stata paparazzata in spiaggia è statasalire su uno yacht, c'era l'ex capitano giallorosso sopra Non si sa. Quel che è certo è che...Signorini: "Blasi L'ho incontrata, ecco come sta"/ Dopo la separazione da Totti rivela che... I meriti sono del tecnico Stefano Pioli . "N on ha mai perso dil'obiettivo anche nei ... Ilary Blasi, Alfonso Signorini: "La ho vista. E...", una testimonianza pesantissima Totti come ha conosciuto Noemi Bocchi Secondo le rivelazioni del settimanale Chi grazie a un amico di Ilary Blasi: Emanuele. Nelle foto si vede il ragazzo che scherza in acqua con la ...Ancora dettagli sull'intrigo dell'estate, firmato Noemi Bocchi-Francesco Totti. E, come spesso è accaduto, è il magazine Chi a battere il record rivelando tutte ...