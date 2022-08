La denuncia del Dj Aniceto: “La lotta alla droga è un tema trascurato in campagna elettorale” (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Mi piacerebbe che tutti gli addetti ai lavori, e sto parlando anche dei troppi politici del nostro Paese, si passassero una mano sulla coscienza e tra una pandemia, una crisi e una spending review trovassero il tempo per lanciare iniziative e messaggi concreti, soprattutto in questi giorni di festa, per ribadire un secco no a sostanze dannose come le droghe e i superalcolici a favore del sano divertimento!”. La sollecitazione chiara e forte arriva da dj Aniceto, uno dei dj più impegnati nel sociale, esperto di new generation e già membro della Consulta Antidroga presso il Dipartimento governativo a Palazzo Chigi. Il suo appello accorato, diffuso sui social network, è rivolto anche direttamente ai ragazzi affinché non mischino droga e superalcolici e facciano guidare l’auto a chi non beve.Morti per droga: una strage ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Mi piacerebbe che tutti gli addetti ai lavori, e sto parlando anche dei troppi politici del nostro Paese, si passassero una mano sulla coscienza e tra una pandemia, una crisi e una spending review trovassero il tempo per lanciare iniziative e messaggi concreti, soprattutto in questi giorni di festa, per ribadire un secco no a sostanze dannose come le droghe e i superalcolici a favore del sano divertimento!”. La sollecitazione chiara e forte arriva da dj, uno dei dj più impegnati nel sociale, esperto di new generation e già membro della Consulta Antipresso il Dipartimento governativo a Palazzo Chigi. Il suo appello accorato, diffuso sui social network, è rivolto anche direttamente ai ragazzi affinché non mischinoe superalcolici e facciano guidare l’auto a chi non beve.Morti per: una strage ...

