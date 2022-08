La dedica di Fiorello alla moglie punge Totti e Ilary Blasi?

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Magarinon avrà avuto alcuna intenzione di lanciare una frecciatina ando parole d’amore a suama molti pensano sia così. Tutti parlano della separazione di, nessuno si aspettava accadesse e nessuno pensava a un presunto tradimento del calciatore, a una nuova donna nella vita dell’ex calciatore. Invece, sta andando tutto come rivela il gossip, mentre sue Susanna Biondo i pettegoli non possono raccontare davvero nulla. Stanno insieme da ben 26 anni, continuano ad essere la coppia affiatata e innamorata di sempre. E’ la rivista Chi che li ha intervistati e lo showman e suahanno confidato come fanno a coltivare il loro legame, quali sono i segreti ...

occhio_notizie : 'Mentre la gente si separa, noi un esempio': la dolce dedica di Fiorello alla moglie #fiorello #moglie #dedica… -

si è lasciato andare ad unapubblica alla moglie Susanna Biondo: 26 anni insieme e non sentirli. Argomenti trattatie la moglie Susanna: esempio d'amore: Susanna è la ...La drammatica morte del padre Siamo nel 1990sta per esplodere ma per lo showman è pronto il dramma che lo sconvolgerà per sempre: la morte del padre, che si sente male a una festa, dopo un ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Fiorello si è lasciato andare ad una dedica pubblica alla moglie Susanna Biondo: 26 anni insieme e non sentirli. Rosario Fiorello e Susanna Biondo sono una coppia da ben 26 anni e, nel mare di relazio ...