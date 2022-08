La dedica d'amore di Adriano Celentano alla moglie Claudia Mori... a 58 anni dalle loro nozze

Corriere : Adriano Celentano e la dedica d’amore a Claudia Mori su Instagram: «58 anni insieme» - FQMagazineit : Adriano Celentano, la dedica d’amore a Claudia Mori per i 58 anni di matrimonio: “Quando eravamo piccoli…”. E lanci… - infoitcultura : Gigi D’Alessio, la prima foto d’amore con Denise Esposito su Instagram (con dedica) - solospettacolo : Celentano, dedica d'amore sui social a Claudia Mori - antoniorosato72 : Adriano Celentano e la dedica d'amore alla moglie Claudia Mori su Instagram (con una frecciata ai politici). -

Il Molleggiato pubblica sui social una canzone datata 2013 scritta da Giuliano Sangiorgi ed eseguita dai ...Un frame del video postato da Celentano su Instagram Roma, 10 agosto 2022 - Torna Celentano e sceglie Instagram per mandare unad'alla moglie Claudia Mori, con cui però non manca di mandare anche un messaggio che sembra lanciare una frecciata sulla situazione politica attuale. Sul suo profilo social in cui si ...Un grande amore che dura da quasi sessant'anni, quello tra Adriano Celentano e Claudia Mori, i due si sono infatti conosciuti nel lontano 1963 sul set di Uno strano tipo, film diretto da Lucio Fulci c ...Adriano Celentano e Claudia Mori festeggiano 58 anni di matrimonio. Per l'occasione, il molleggiato ha pubblicato su Instagram un video ricordo con la moglie. Non ha potuto, però, non ...