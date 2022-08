La decisione di Ibrahimovic | basta lontananza dalla famiglia

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Tutto il nucleo familiare a Milano Zlatannon vuole più soffrire di nostalgia. Non vuole più stare troppo a distanzasua. Post pandemia in una intervista aveva confidato di soffrire molto per lacompagna Helena e dai figli Maximilian e Vincent. Quando era tornato a vestire la maglia della Nazionale,, proprio parlando dei figli si era commosso. “Ho due piccoli a casa che calciano il pallone, mia moglie mi chiede di dirgli di smetterla ma io dico di no, possiamo comprare cose nuove se si rompono… Come hanno preso il mio ritorno in Svezia? Avevo Vincent qui che piangeva davvero quando sono andato via. Ma ora va bene…”. Leggi anche: Zlatan, chi è Helena Seger la sua compagna Ancora prima parlando post ...