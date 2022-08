La colossale balla sulla Flat Tax: perché bisogna farla, cosa non ci dicono (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non passa giorno che la sinistra politica e mediatica non sottoponga il centrodestra ad una sorta di esame del sangue europeista. Peccato che proprio questa sinistra sia poco coerente con le direttive di Bruxelles su un tema importante come quello del fisco. Il paragrafo 25 della raccomandazione 616/2022 della Commissione europea, dopo aver sottolineato che il sistema tributario italiano si caratterizza per un peso eccessivo della tassazione sul lavoro, denuncia la forte discontinuità fra le aliquote marginali. Detto in altri termini, vi è una eccessiva distanza fra le aliquote, che andrebbe dunque ridotta. È l'implicito riconoscimento della bontà di un regime fiscale che tenda all'appiattimento fra le aliquote. Insomma è un buon viatico per la Flat tax. Questa raccomandazione dovrebbe essere più attentamente considerata prima di sparare a zero contro chi sostiene una ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non passa giorno che la sinistra politica e mediatica non sottoponga il centrodestra ad una sorta di esame del sangue europeista. Peccato che proprio questa sinistra sia poco coerente con le direttive di Bruxelles su un tema importante come quello del fisco. Il paragrafo 25 della raccomandazione 616/2022 della Commissione europea, dopo aver sottolineato che il sistema tributario italiano si caratterizza per un peso eccessivo della tassazione sul lavoro, denuncia la forte discontinuità fra le aliquote marginali. Detto in altri termini, vi è una eccessiva distanza fra le aliquote, che andrebbe dunque ridotta. È l'implicito riconoscimento della bontà di un regime fiscale che tenda all'appiattimento fra le aliquote. Insomma è un buon viatico per latax. Questa raccomandazione dovrebbe essere più attentamente considerata prima di sparare a zero contro chi sostiene una ...

