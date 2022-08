La civetta ferita e salvata dopo tre mesi torna al nido - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il sindaco Calamai, l'assessore Vignoli con in mano la civetta e i volontari Vab Tre mesi di amorevoli cure e ieri il ritorno al nido, assieme al proprio compagno. E' la storia a lieto fine di una ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il sindaco Calamai, l'assessore Vignoli con in mano lae i volontari Vab Tredi amorevoli cure e ieri il ritorno al, assieme al proprio compagno. E' la storia a lieto fine di una ...

venti4ore : Montemurlo. Una storia d’amore “con le ali” a lieto fine la civetta ferita ritrova il suo compagno - tvprato : E’ tornata in libertà la civetta che si era ferita in un’azienda di Santorezzo - venti4ore : Una storia d’amore ‘con le ali’ a lieto fine la civetta ferita ritrova il suo compagno - venti4ore : Montemurlo. Una storia d’amore “con le ali” a lieto fine la civetta ferita ritrova il suo compagno - NotiziediPrato : Curata e rimessa in libertà la civetta che si era ferita a maggio: si è riunita al compagno [… -