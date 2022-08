La carica dei novemila al Gewiss, Percassi: “Incredibili, grazie di cuore” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Fame di Atalanta. Ci volevano quasi tre mesi di assenza dall’ultima esibizione per riempire di nuovo la Curva Pisani. Un colpo d’occhio straordinario per essere al 9 agosto, un entusiasmo travolgente. Ma, quello, per la verità non manca mai. La società aveva percepito un po’ di malumore tra i tifosi per il lungo distacco (il 22 maggio l’ultima partita con l’Empoli, la prossima sarà domenica 21 agosto col Milan) e allora ha fatto questa improvvisata: allenamento allo stadio, un po’ di gol da offrire ai tifosi e il saluto del capitano, del presidente (c’è anche Luca, con tutto lo staff dirigenziale), del Gasp. Il quale spiega in poche parole alla Curva: “Non potevamo iniziare senza questo incontro, grazie che siete venuti così in tanti”. C’è voluto poco per accendere lo stadio, è bastato l’ingresso in campo dei nerazzurri, in testa De Roon più volte acclamato dalla Curva ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 agosto 2022) Fame di Atalanta. Ci volevano quasi tre mesi di assenza dall’ultima esibizione per riempire di nuovo la Curva Pisani. Un colpo d’occhio straordinario per essere al 9 agosto, un entusiasmo travolgente. Ma, quello, per la verità non manca mai. La società aveva percepito un po’ di malumore tra i tifosi per il lungo distacco (il 22 maggio l’ultima partita con l’Empoli, la prossima sarà domenica 21 agosto col Milan) e allora ha fatto questa improvvisata: allenamento allo stadio, un po’ di gol da offrire ai tifosi e il saluto del capitano, del presidente (c’è anche Luca, con tutto lo staff dirigenziale), del Gasp. Il quale spiega in poche parole alla Curva: “Non potevamo iniziare senza questo incontro,che siete venuti così in tanti”. C’è voluto poco per accendere lo stadio, è bastato l’ingresso in campo dei nerazzurri, in testa De Roon più volte acclamato dalla Curva ...

Matteofazio98 : RT @battitomilan7: Sabato c'è l'esordio dei campioni d'Italia in carica guidati dal piolismo come cazzo fate sempre a parlare di mercato? - NPaguni : RT @RobertoRedSox: Non esiste un partito che mi potrebbe candidare. Per ribaltare la lobby dei tassisti, quindi, puntiamo alla carica di C… - Fiorrdicampo : Sto facendo una cosa molto bella ma anche piuttosto impegnativa. Sono partita carica a pallettoni tipo motivatore d… - agnes_fIuffy : @itsfpeyton vorrei che mi leggessiiiiiiiiiiii la carica dei 101 - Martin_D18E : @Trovalotu_ A me viene sempre in mente la carica dei 101 -