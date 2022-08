(Di mercoledì 10 agosto 2022)è pronto per esordire in Liga con ile continua ad allenarsi nel centro sportivo dei blaugrana: il club intanto lo es

sportli26181512 : Ex Milan, Kessie palleggia e il Barça lo esalta: 'Qualità' VIDEO: Kessié, quanti palleggi e il Barcellona esalta l'… -

Pianeta Milan

Commenta per primo Kessié , quantie il Barcellona esalta l'ex milanista: 'Qualità'.Franck Kessiè è pronto per esordire in Liga con il Barcellona e continua ad allenarsi nel centro sportivo dei blaugrana. Il club nel frattempo lo ... Kessie, palleggi di alta classe. E il Barcellona lo esalta: “Qualità” | VIDEO Franck Kessiè è pronto per esordire in Liga con il Barcellona e continua ad allenarsi nel centro sportivo dei blaugrana. Il club nel frattempo lo esalta: ...