Juventus, Rabiot allo United sblocca il nuovo acquisto! (Di mercoledì 10 agosto 2022) La Juventus lavora per chiudere gli ultimi colpi di questo mercato. L’arrivo di Memphis Depay cambierebbe notevolmente le prospettive per questo campionato, ma potrebbe non essere finita qua. Un’altra trattativa, infatti, potrebbe sbloccare un incastro molto importante a centrocampo. Lo United sta proseguendo da giorni nella trattativa per Adrien Rabiot e tutto sembra andare per il verso giusto. Tra Juventus e Red Devils c’è già l’accordo per il trasferimento del francese sulla base di 17 milioni più bonus. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, inoltre, riporta l’esito della trattativa tra la madre-agente del calciatore e la squadra di Ten Hag. Paredes Juventus PSG Secondo il quotidiano sportivo, il primo bilancio sarebbe positivo e i contatti stanno proseguendo ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 10 agosto 2022) Lalavora per chiudere gli ultimi colpi di questo mercato. L’arrivo di Memphis Depay cambierebbe notevolmente le prospettive per questo campionato, ma potrebbe non essere finita qua. Un’altra trattativa, infatti, potrebbere un incastro molto importante a centrocampo. Losta proseguendo da giorni nella trattativa per Adriene tutto sembra andare per il verso giusto. Trae Red Devils c’è già l’accordo per il trasferimento del francese sulla base di 17 milioni più bonus. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, inoltre, riporta l’esito della trattativa tra la madre-agente del calciatore e la squadra di Ten Hag. ParedesPSG Secondo il quotidiano sportivo, il primo bilancio sarebbe positivo e i contatti stanno proseguendo ...

