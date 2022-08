Juventus, le indiscrezioni sulla terza maglia: la divisa rosa e blu fa discutere | FOTO (Di mercoledì 10 agosto 2022) E’ quasi finita l’attesa per l’inizio del campionato di Serie A. Si candida ad un ruolo di primo livello la Juventus, la dirigenza è stata protagonista di un mercato importante e altri colpi sono in arrivo. In entrata sono state chiuse le trattative per Pogba, Di Maria e Bremer, in uscita in particolar modo la cessione di de Ligt. In fase di conclusione le operazioni per Kostic, Paredes e Depay. La Juventus sta organizzando al meglio la prossima stagione, iniziano a circolare anche le prime indiscrezioni sulla terza maglia. Il sito specializzato FootyHedlines ha pubblicato le prime FOTO. Blu e rosa sono i colori dominanti, ma a colpire è lo stile basato su oggetti astratti e irregolari. I tifosi si sono spaccati sui social, si sono registrati ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) E’ quasi finita l’attesa per l’inizio del campionato di Serie A. Si candida ad un ruolo di primo livello la, la dirigenza è stata protagonista di un mercato importante e altri colpi sono in arrivo. In entrata sono state chiuse le trattative per Pogba, Di Maria e Bremer, in uscita in particolar modo la cessione di de Ligt. In fase di conclusione le operazioni per Kostic, Paredes e Depay. Lasta organizzando al meglio la prossima stagione, iniziano a circolare anche le prime. Il sito specializzato FootyHedlines ha pubblicato le prime. Blu esono i colori dominanti, ma a colpire è lo stile basato su oggetti astratti e irregolari. I tifosi si sono spaccati sui social, si sono registrati ...

