Juventus | ecco Kostic | l’esterno serbo pronto a visite mediche e firma

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Filipsarà presto ufficialmente un calciatore della, infatti, come recentemente riportato da Sky Sport, si presenterà a Torino durante la mattinata di giovedì 11 agosto;fissate alle ore 10.30, con seguentesul contratto che lo legherà al club bianconero., proveniente dall’Eintracht Francoforte in cui ha brillato negli ultimi anni, si aggiungerà dunque a Paul Pogba e Angel Di Maria tra le nuove stelle della. Super colpo della proprietà Agnelli per accontentare Massimiliano Allegri, il quale potrà dunque a breve beneficiare di un’alternativa concreta ad Alex Sandro o eventualmente a Federico Chiesa. Trattativa oramai definita: soltanto questione di tempo. ...

L'Italia vanta nove successi, di cui ben cinque per il Milan e poi due per lae uno a ... c'è in palio un titolo internazionale e allorache nel Real Madrid si può ipotizzare il modulo 4 -...... protetto da una difesa a tre composta da Touré, Tuta e N'Dicka; a centrocampoun quartetto con Knauff, Sow, Rode e Lenz (al posto di Kosti ormai promesso alla) da destra a sinistra; ... Juventus, ecco Vitor Roque: ha 17 anni, segna alla Neymar Filip Kostic sarà presto ufficialmente un calciatore della Juventus. L'esterno serbo, infatti, come recentemente riportato da Sky Sport, si presenterà a Torino durante la mattinata di giovedì 11 agost ...Allegri può sorridere dal momento che il tecnico bianconero sembra ad un passo dal ricevere un regalo importante dal mercato.