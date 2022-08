Juventus: Cuadrado in gruppo, per McKennie lavoro parziale coi compagni (Di mercoledì 10 agosto 2022) La Juventus prosegue il proprio lavoro in vista del debutto in campionato in casa contro il Sassuolo lunedì sera. Gli uomini di Massimiliano Allegri si avvicinano al primo impegno ufficiale con i malumori dopo le prestazioni nelle amichevoli estive, ma soprattutto dovendo fare i conti con i guai fisici di diversi elementi. La buona notizia arriva quindi dal lavoro completo con il gruppo da parte di Cuadrado, mentre McKennie ha lavorato solo in parte con i suoi compagni. E domani è prevista anche la presentazione ufficiale alla stampa di Bremer. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022) Laprosegue il proprioin vista del debutto in campionato in casa contro il Sassuolo lunedì sera. Gli uomini di Massimiliano Allegri si avvicinano al primo impegno ufficiale con i malumori dopo le prestazioni nelle amichevoli estive, ma soprattutto dovendo fare i conti con i guai fisici di diversi elementi. La buona notizia arriva quindi dalcompleto con ilda parte di, mentreha lavorato solo in parte con i suoi. E domani è prevista anche la presentazione ufficiale alla stampa di Bremer. SportFace.

romeoagresti : #Juventus, #Cuadrado oggi si è allenato in gruppo // Cuadrado has trained with the group today ?????? @Goalitalia - GiovaAlbanese : Qui Continassa: allenamento completo in gruppo per #Cuadrado, parziale per #McKennie ?? #Juventus ?? #JuveSassuolo - romeoagresti : #Juventus: #Cuadrado oggi non si è allenato ed è in dubbio per l’amichevole di domani contro l’#Atleti ????????@GoalItalia - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Cuadrado in gruppo, allenamento parziale per McKennie - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Cuadrado in gruppo, allenamento parziale per McKennie -