Juve-Kostic: atteso a Torino domani, i dettagli economici e il piano di Allegri (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo aver raggiunto l'accordo con l'Eintracht Francoforte, la Juventus sta per accogliere Filip Kostic: l'affare non è in... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo aver raggiunto l'accordo con l'Eintracht Francoforte, lantus sta per accogliere Filip: l'affare non è in...

romeoagresti : È fatta: accordo totale tra #Juve ed #Eintracht per #Kostic // Done deal: full agreement between Juve and Eintracht… - MarcoGuidi13 : #Kostic ha risolto all’ora di pranzo gli ultimi dettagli con l’#Eintracht assistito dall’ex attaccante della #Lazio… - FBiasin : #Kostic alla #Juve: gran bel colpo che certifica l’ottimo mercato dei bianconeri. E se uno pensa “sì ma quanto sta… - Vincenzo140893 : RT @AlfredoPedulla: #Kostic alla #Juve: accordo totale - peppe844 : #juventus #Kostic il campo parlerà e sarà giudice.... -