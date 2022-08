Juve | il futuro è qui | Fagioli ha rinnovato fino al 2026

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Sono mesi meravigliosi, questi, per Nicolò. Prima la promozione in Serie A con la Cremonese , poi il ritorno allae la probabile maglia da titolare all'esordio in campionato contro il ...

Tuttosport

Sono mesi meravigliosi, questi, per Nicolò Fagioli . Prima la promozione in Serie A con la Cremonese , poi il ritorno allae la probabile maglia da titolare all'esordio in campionato contro il Sassuolo , oggi il prolungamento del contratto con i colori bianconeri per i prossimi quattro anni, fino al ...Tre opzioni per ildi Depay, ecco cosa potrebbe succedere nella trattativa che porterebbe l'olandese a Torino. Depay alla Juventus è un nome assai gradito sia dalla dirigenza ma soprattutto dai tifosi. Giocatore ... Una fabbrica di campioni: la Juve lucida le dieci stelle del futuro Rovella Monza: quando può chiudersi l'affare con la Juventus. I dettagli legati al futuro del centrocampista classe 2001.Il centrocampista ha prolungato il suo accordo con i bianconeri dopo essere tornato dal prestito alla Cremonese con cui ha ottenuto la promozione ...