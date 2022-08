Juve Depay | accordo vicino per l’olandese | i dettagli

romeoagresti : In queste ore è previsto un contatto tra la #Juve e l’entourage di #Depay: i bianconeri stanno riflettendo seriamen… - _Morik92_ : Il #Barcellona lavora per liberare a zero #Depay con la 'carta de libertad'. La #Juve ha aperto a questa ipotesi in… - Gazzetta_it : Muriel verso il Newcastle, Juve a tutta su Depay - CalcioNews24 : Accordo vicino tra la #Juve e #Depay ?? - ParmaLiveTweet : L'apertura del QS Sport: 'Ribaltone Juve: ora c'è Depay' -

Ecco Kostic , ma non è finita: ora avanti tutta per. Lascatta sul mercato in vista dell'avvio di campionato; evidentemente l'allarme risuonato nitido alla Continassa dopo il rovescio contro l 'Atletico Madrid ha portato alla rapida ......di incassare 20 milioni di euro dalla sua cessione ma laera disponibile a trattare solo un prestito con obbligo di riscatto. Questa soluzione avrebbe però necessitato il rinnovo difino ...Kostic e Depay in arrivo per Massimiliano Allegri. Due nuovi rinforzi per il tecnico, che ora pensa a come mettere in campo la Juve ...È stata presa con tutto il rispetto per Depay, che ha perfettamente compreso la situazione.Memphis Depay Alla Juventus 9 e 10 sono state libere per pochissimo tempo e sono occupati anche tutti gli ...