Iva Zanicchi nuda su Instagram: «Mi hanno hackerato il telefono» – Foto (Di mercoledì 10 agosto 2022) Iva Zanicchi - Instagram Disavventura social per Iva Zanicchi. La cantante è apparsa seminuda su Instagram e soltanto diverse ore dopo ha rimosso la Foto osé, spiegando ai suoi follower di essere stata vittima di un attacco hacker. Nello scatto incriminato, la celebre Aquila di Ligonchio – che a partire dall'8 ottobre sarà nel cast della diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle – appare intenta a fare un pisolino sul divano completamente priva di biancheria intima. Un'immagine decisamente troppo audace, che ha costretto la Zanicchi ad una doverosa precisazione: "Mi hanno hackerato il telefono e sono stati pubblicati contenuti privati, seppur modificati, a mia insaputa. Lo considero un brutto scherzo che ..."

gabri8383 : RT @Valerio864dd: Ma la Meloni lo sa che Iva Zanicchi cantava 'prendi questa mano, zingara'? - Ornellina6 : RT @MaP39008118: Ed ecco che i fascisti della sinistra riattivano la loro macchina d'odio stavolta contro Iva Zanicchi, per aver espresso u… - roberto2_lamela : RT @BADU____: Iva Zanicchi fa un endorsement per Giorgia Meloni. Ok, il fascio è giusto!! #Meloni #FdI #11Agosto - alino_fumetto : RT @PDildocratico: Aliquota ridotta al 4% Non poteva mancare Iva Zanicchi nel nostro programma di governo. L'appoggio a #Meloni è tutta un… - Stefania_1972 : RT @Linteressato: Tutti a pigliare per il c*lo Iva Zanicchi perché si è schierata dalla parte della Meloni: “E' una cantante che vuoi che n… -