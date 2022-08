Iva Zanicchi, foto senza veli su Instagram: “Mi hanno hackerato il profilo” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Piccola disavventura per Iva Zanicchi: sul profilo Instagram dell’Aquila di Ligonchio è apparsa a sorpresa di tutti una foto senza veli. Ovviamente nessuna svolta osé per la cantante: si è trattato infatti di un attacco hacker, dal momento che del materiale privato è stato pubblicato senza il suo consenso. Nel giro di poche ore lo scatto incriminato è stato rimosso, ma la Zanicchi ci ha tenuto a chiarire cosa fosse successo. Iva Zanicchi, foto osé su Instagram: l’attacco hacker Iva Zanicchi ha sempre utilizzato il suo profilo Instagram come una sorta di diario pubblico, in cui condividere con i suoi fan e ammiratori i momenti della sua vita quotidiana, ... Leggi su dilei (Di mercoledì 10 agosto 2022) Piccola disavventura per Iva: suldell’Aquila di Ligonchio è apparsa a sorpresa di tutti una. Ovviamente nessuna svolta osé per la cantante: si è trattato infatti di un attacco hacker, dal momento che del materiale privato è stato pubblicatoil suo consenso. Nel giro di poche ore lo scatto incriminato è stato rimosso, ma laci ha tenuto a chiarire cosa fosse successo. Ivaosé su: l’attacco hacker Ivaha sempre utilizzato il suocome una sorta di diario pubblico, in cui condividere con i suoi fan e ammiratori i momenti della sua vita quotidiana, ...

giusi70717321 : RT @GiorgiaMeloni: Un sincero ringraziamento a Iva Zanicchi per le parole di stima e di apprezzamento che mi ha rivolto ?? - EsterEz : RT @BuglianoCalcio: Un sincero ringraziamento a Iva Zanicchi per le parole di stima e di apprezzamento che ci ha rivolto ?????? - fvecchioli : RT @GiorgiaMeloni: Un sincero ringraziamento a Iva Zanicchi per le parole di stima e di apprezzamento che mi ha rivolto ?? - RaffaeleCestara : RT @GiorgiaMeloni: Un sincero ringraziamento a Iva Zanicchi per le parole di stima e di apprezzamento che mi ha rivolto ?? - alidajose : RT @GiorgiaMeloni: Un sincero ringraziamento a Iva Zanicchi per le parole di stima e di apprezzamento che mi ha rivolto ?? -