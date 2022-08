Iva Zanicchi: "Berlusconi riserva sempre sorprese. Meloni? Faccio il tifo per lei" (Di mercoledì 10 agosto 2022) A sei settimane dal voto, Iva Zanicchi si espone e come sempre non nasconde le sue simpatie per il centrodestra, per il quale voterà il 25 settembre Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 agosto 2022) A sei settimane dal voto, Ivasi espone e comenon nasconde le sue simpatie per il centrodestra, per il quale voterà il 25 settembre

occhio_notizie : La foto era comparsa sulle storie Instagram delle cantante e la mostrava distesa su un divano con solo un foulard a… - LiberoMagazine_ : Disavventura social per #IvaZanicchi, apparsa nuda su #instagram a causa di un attacco hacker - Gabbagabbaelio : Ok, Iva Zanicchi is the italian Biden. Come rincoglionimento gli fa seriamente concorrenza. - telodogratis : Iva Zanicchi sotto attacco hacker. Entrano nel suo account e diffondono sue foto intime - qn_giorno : Iva Zanicchi, hackerato il profilo Instagram: 'Pubblicati contenuti privati' -