TalkyTina1 : @GiuseppeConteIT @gualtierieurope @giorgio_gori @matteolepore @BeppeSala @DarioNardella @SergioGiordani_… - cdghietta : @M49liberorso Oppure - cdghietta : @matteorenzi E questo, forse ancor peggio dell'evasione? - cdghietta : - ale13_spino : è un discorso complicato per tanti..Pioli rappresenta la persona che studia e si migliora..in italia purtroppo “stu… -

ilGiornale.it

... il libro scritto da Victor Matteucci e Gilda Sciortino, edito da Mediter, che racconta la ... indagando, sondando, scandagliando i meandri di una Palermo, nascosta al resto di una ...Flat tax peraltro ingià ce n'é: quella sugli affitti, quella per le partite Iva fino a 65 ...e non solo punteggiano la vasta (e non di rado riverita e rispettata) economiae in nero ... Italia "sommersa" dagli sbarchi. Mentre la sinistra diffonde fake news Sbarchi in Sicilia, a Pantelleria, a Lampedusa e in Calabria mentre Ventimiglia è nuovamente nel caos. La ong preme sull'Italia e la sinistra diffonde le solite fake news ...