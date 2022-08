matteosalvinimi : Due anni fa veniva inaugurato il nuovo ponte di Genova, simbolo di rinascita di una città che ha sofferto troppo. I… - KattInForma : Italia in preghiera: mercoledì 10 agosto | Tutte le info del Rosario in diretta TV - Dj_europe80 : RT @MiguelCalabria3: Il più antico documento che ci presenta una preghiera rivolta a Maria è un frammento di papiro egizio risalente, secon… - GiovannaDiTroia : RT @MiguelCalabria3: Il più antico documento che ci presenta una preghiera rivolta a Maria è un frammento di papiro egizio risalente, secon… - woodsneft57 : RT @MiguelCalabria3: Il più antico documento che ci presenta una preghiera rivolta a Maria è un frammento di papiro egizio risalente, secon… -

La Luce di Maria

"Vi auguro che il periodo di vacanze sia per voi un tempo di riposo, ma anche l'opportunità per ravvivare i legami con Dio e con gli uomini. Non trascurate laquotidiana, la partecipazione all'Eucaristia domenicale e la condivisione del tempo con gli altri. Contemplate la bellezza del creato, glorificando l'amore del Creatore". Lo ha detto papa ...Un momento toccante diecumenica tra Chiese cristiane al quale è seguito un pranzo ... Direttore del Centro Nazionale Sangue in. Proprio dal confronto dei due sistemi di donazione è ... Italia in preghiera: mercoledì 27 luglio | Tutte le info del Rosario in diretta TV Ecco come seguire la preghiera del Santo Rosario in diretta questa sera: un momento importante che unisce l’Italia per chiedere il dono della pace e le grazie necessarie.VITTORIO VENETO - Lascerà oggi, 9 agosto, l'Italia, il paese che l'aveva accolta pochi mesi fa come profuga, per fare rientro nella sua Ucraina. E qui, nell'ovest del paese in ...