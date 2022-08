Ita, nuova scadenza il 22 agosto: Certares offre il 40% del cda al Mef (Di mercoledì 10 agosto 2022) La sensazione, alla fine, è che una quadra verrà trovata con la cordata svizzero-tedesca. L’importante, però, è che sia una privatizzazione vera e non di facciata. E questo, al Mef, lo sanno molto bene Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 10 agosto 2022) La sensazione, alla fine, è che una quadra verrà trovata con la cordata svizzero-tedesca. L’importante, però, è che sia una privatizzazione vera e non di facciata. E questo, al Mef, lo sanno molto bene Segui su affaritaliani.it

Sms_Ita : Molti calciatori investono per migliorare il sistema calcio nelle rispettive città natali. L’ultimo progetto è qu… - alebartis_ITA : Ancora oggi quando entro in un Club Privè con mio marito è sempre come fosse la prima volta, non c'è abitudine, ma… - Mariella_57 : - omarsivori : 'Ita, offerte non coerenti, nuova scadenza il 22 agosto'Certares rilancia e offre il 40% dei diritti di voto al Mef - allplan_ita : Brühwiler AG ha dovuto sviluppare il progetto di una nuova stazione logistica a #Winterthur integrandola con i dati… -