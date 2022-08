Ita, cordate al lavoro per migliorare offerta: deadline il 22 agosto (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – Giorni ‘caldi’ per i contendenti di Ita Airways. In vista della nuova deadline fissata dall’azionista Mef per il 22 agosto prossimo per la presentazione delle offerte, le due cordate in campo Msc-Lufthansa, da un lato, e il fondo Certares con Air France-Klm e Delta, dall’altro, starebbero lavorando a un aggiornamento delle proposte, secondo quanto riferiscono fonti vicine al dossier. Il governo Draghi, come detto a chiare lettere dal premier la scorsa settimana, non ha “intenzione di lasciare la questione” al prossimo esecutivo e di volere andare “fino in fondo”. Tuttavia, le proposte pervenute, ha riferito il ministro dell’Economia, Daniele Franco, “non sono pienamente coerenti” ed è stato chiesto, per questo, di “formulare ulteriori proposte”. Questo spiega l’allungamento dei tempi se si considera che ormai un mese ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – Giorni ‘caldi’ per i contendenti di Ita Airways. In vista della nuovafissata dall’azionista Mef per il 22prossimo per la presentazione delle offerte, le duein campo Msc-Lufthansa, da un lato, e il fondo Certares con Air France-Klm e Delta, dall’altro, starebbero lavorando a un aggiornamento delle proposte, secondo quanto riferiscono fonti vicine al dossier. Il governo Draghi, come detto a chiare lettere dal premier la scorsa settimana, non ha “intenzione di lasciare la questione” al prossimo esecutivo e di volere andare “fino in fondo”. Tuttavia, le proposte pervenute, ha riferito il ministro dell’Economia, Daniele Franco, “non sono pienamente coerenti” ed è stato chiesto, per questo, di “formulare ulteriori proposte”. Questo spiega l’allungamento dei tempi se si considera che ormai un mese ...

