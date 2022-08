Issey Miyake | l’ultimo imperatore della moda giapponese

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Per capirebisogna partire da dopo la seconda guerra mondiale, quando l’intera societàsi ritrovò in una crisi senza precedenti. Le persone avevano perso ogni fiducia dopo le tragedie di Hiroshima e Nagasaki e il senso di smarrimento identitario collettivo fu grande. In simili circostanze l’arte giocò un ruolo fondamentale, aiutando a risollevare le speranze e la sensibilità di un popolo in ginocchio e riportandolo a crescere e a vivere. Nel secondo dopoguerra il Regno Unito criticò aspramente il Giappone per i suoi numerosi prodotti copiati in ogni segmento produttivo, e così il governo di Tokyo decise di reagire, avviando su scala nazionale un piano chiamato semplicemente “good design” che mirava a scoraggiare designer e industrie dal realizzare prodotti ‘copiati’. Ben presto la nazione entrò in un periodo di ...