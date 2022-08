Ischia | crollo dei turisti russi | fino al 90% di presenze in meno

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 10 agosto 2022) A metà estate si raccontano con i numeri le conseguenze della guerra in Ucraina per il turismo ischitano: ildeivaria infatti, a seconda della fascia, dal 50 al 90%. Per Sud Italia Hotels, il tour operator isolano specializzato nell’incoming dallaa, gli arrivi quest’anno si sono quasi azzerati con una perdita di fatturato di oltre 5 milioni di euro. “Abbiamo anche annullato la festa per gli ospitiche organizzavamo ogni anno il 12 giugno, giorno della festa nazionale della federazione russa”, dicono i titolari del tour operator. Più contenuto il calo per alcuni alberghi, specializzati in turismo d’elite, come l’Excelsior ed il Moresco diPorto, per i quali la diminuzione dei flussi dallaa è stata del 50% e diversi clienti ...