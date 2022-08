Irruzione Fbi a casa Trump, negli Usa “guerra civile” impazza sui social (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago – Per comprendere l’aria che tira negli Usa dopo l’Irruzione dell’Fbi a casa Trump, basterebbe osservare termini e locuzioni più cercati dagli utenti americani su Google e sui social. Tra tutti, spiccano le espressioni “civil war” (“guerra civile”) e “lock and load” (“caricare un’arma” da guerra). Torna così lo spauracchio degli Stati Uniti spaccati in due, dilaniati da divisioni politiche e sociali in apparenza insanabili. Aspetti che secondo certe letture mediatiche porrebbero gli States sull’orlo di un conflitto interno, destinato a esplodere nei prossimi mesi con l’avvicinarsi dei venti elettorali e la nuova discesa in campo di Trump. Trump vittima del sistema? negli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago – Per comprendere l’aria che tiraUsa dopo l’dell’Fbi a, basterebbe osservare termini e locuzioni più cercati dagli utenti americani su Google e sui. Tra tutti, spiccano le espressioni “civil war” (“”) e “lock and load” (“caricare un’arma” da). Torna così lo spauracchio degli Stati Uniti spaccati in due, dilaniati da divisioni politiche ei in apparenza insanabili. Aspetti che secondo certe letture mediatiche porrebbero gli States sull’orlo di un conflitto interno, destinato a esplodere nei prossimi mesi con l’avvicinarsi dei venti elettorali e la nuova discesa in campo divittima del sistema?...

fa01000m : RT @nonkonforme: Alla ricerca, a casa di #Trump di documenti scomodi per l'agenzia e per l'amministrazione DEM, per la prima volta nella st… - NazzarenoMi : RT @ThePopulist3: @rulajebreal Il giudice che firmato il mandato ai federali per l’irruzione in casa di #Trump, in passato era stato avvoca… - TiAiuto1 : Politica , giustizia , collusioni , mandati discutibili . Il giudice che ha permesso alla FBI di fare irruzione a c… - livic751 : RT @IlPrimatoN: “Civil war” (“guerra civile”) e “lock and load” (“caricare un’arma” da guerra), tra le espressioni più cercate dagli utenti… - massimosab : RT @IlPrimatoN: “Civil war” (“guerra civile”) e “lock and load” (“caricare un’arma” da guerra), tra le espressioni più cercate dagli utenti… -