Inter, Steven Zhang sempre più presente (Di mercoledì 10 agosto 2022) Steven Zhang sempre più dentro il mondo Inter Nonostante si faccia vedere poco in pubblico, Steven Zhang è costantemente vicino all’ambiente Inter. Lo assicura la Gazzetta dello Sport, secondo cui il presidente rassicura tutto l’ambiente nerazzurro con la presenza e vicinanza costante alla squadra. “Non si vede tutti i giorni, ma Steven Zhang c’è sempre. Lo testimonia la presenza alla prima seduta della settimana ad Appiano Gentile con cena con squadra e staff e quella sensazione di vicinanza nitidamente trasmessa all’ambiente nerazzurro”. “Non sono giorni semplicissimi per la Beneamata, tra incertezze di campo e di mercato, ma il giovane presidente c’è. Il fatto che il rampollo di Suning si veda ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022)più dentro il mondoNonostante si faccia vedere poco in pubblico,è costantemente vicino all’ambiente. Lo assicura la Gazzetta dello Sport, secondo cui il presidente rassicura tutto l’ambiente nerazzurro con la presenza e vicinanza costante alla squadra. “Non si vede tutti i giorni, mac’è. Lo testimonia la presenza alla prima seduta della settimana ad Appiano Gentile con cena con squadra e staff e quella sensazione di vicinanza nitidamente trasmessa all’ambiente nerazzurro”. “Non sono giorni semplicissimi per la Beneamata, tra incertezze di campo e di mercato, ma il giovane presidente c’è. Il fatto che il rampollo di Suning si veda ...

VELOSPORT1960 : - MondinoUmberto : @borghi_claudio Questo voleva diventare socio con Interspac di FC INTER MILANO, ma Steven Zhang non lo ha mai nemmeno incontrato - MrOnadde : @__SSam__7 Una società come l’Inter non perde nemmeno tempo a trattare un nano del cazzo come Raspadori, punterebbe… - _intermagazine : Inter, Steven Zhang sempre più presente: - Militos_Way : @it_inter Steven Zhang è un giovane con una mentalità giovane. L'Inter è famosa per non far mai giocare i giovani.… -