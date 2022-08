Inter, Lukaku: “Ho sbagliato tanto, ma era destino giocare qui. Capocannoniere o Scudetto? Vi dico la mia” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Manca sempre meno all’inizio della nuova Serie A e i protagonisti stanno rifinendo gli ultimi dettagli per arrivare al meglio ai nastri di partenza. Sicuramente lo sta facendo Big Rom, Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter ha fortemente voluto tornare in nerazzurro dopo una stagione al di sotto delle aspettative con la maglia del Chelsea e adesso dovrà dimostrare di essere lo stesso giocatore che ha lasciato il Belpaese un anno fa. Intervistato da DAZN, il belga si è espresso così riguardo il suo ritorno e le sue nuove ma vecchie abitudini. Big Rom 2.0: “Sono arrabbiato perché in un solo anno la gente si è dimenticata di quello che so fare in campo e, anche grazie all’esperienza al Chelsea, sono ancora più motivato di prima a fare bene”. Sulla scelta di andarsene e tornare: “Ho sbagliato in tante cose ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 10 agosto 2022) Manca sempre meno all’inizio della nuova Serie A e i protagonisti stanno rifinendo gli ultimi dettagli per arrivare al meglio ai nastri di partenza. Sicuramente lo sta facendo Big Rom, Romelu. L’attaccante dell’ha fortemente voluto tornare in nerazzurro dopo una stagione al di sotto delle aspettative con la maglia del Chelsea e adesso dovrà dimostrare di essere lo stesso giocatore che ha lasciato il Belpaese un anno fa.vistato da DAZN, il belga si è espresso così riguardo il suo ritorno e le sue nuove ma vecchie abitudini. Big Rom 2.0: “Sono arrabbiato perché in un solo anno la gente si è dimenticata di quello che so fare in campo e, anche grazie all’esperienza al Chelsea, sono ancora più motivato di prima a fare bene”. Sulla scelta di andarsene e tornare: “Hoin tante cose ...

